Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Streaming- und Royalty-Unternehmens Wheaton Precious Metals überschrieben wir mit „Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort?“. Das war am 23. November.

Zwischenzeitlich haben Gold und Silber den Preisturbo gezündet und zogen auch die Aktie der Kanadier mit nach oben.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 02.12. „Gold - Furioses Wochenfinale feuert Preisrally an!“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 03.12. „Silber - Preisrally in Vorbereitung?“

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht macht die Aktie einen guten Eindruck. Nicht zuletzt die starken Zahlen trieben die Aktie an. Wheaton Precious Metals konnte den markanten Widerstandsbereich 45,0 US-Dollar / 46,5 US-Dollar zurückerobern. Damit steht die Tür in Richtung 48,7 US-Dollar offen. Mit Blick auf die aktuellen Rahmenbedingungen und das Momentum der Aktie ist aber auch ein Test des markanten Doppeltops im Bereich von 52,5 US-Dollar möglich.“



In den letzten Handelstagen setzte Wheaton Precious Metals den Weg auf der Oberseite fort und überwand hierbei den Widerstand von 48,7 US-Dollar. Damit steht nun einem Test der 52,5 US-Dollar „nur“ noch die 50er Marke im Wege.

Die Rahmenbedingungen sind exzellent und lassen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung der Aktie erwarten. Der Widerstandsbereich um 52,5 US-Dollar ist aufgrund seiner Struktur (markantes Doppeltop) allerdings eine große Herausforderung. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 52,5 US-Dollar käme einem Befreiungsschlag gleich; ein Selbstläufer wird es aber wohl nicht.

Der Kursbereich von 46,5 US-Dollar / 45,0 US-Dollar hat nunmehr zentrale Bedeutung als Unterstützung und sollte tunlichst nicht unterschritten werden, um nicht doch noch das Momentum der Aufwärtsbewegung zu gefährden.