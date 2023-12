BERNSTEIN RESEARCH stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Zuge einer Erholung der Geschäfte im kommenden Jahr dürften die mittelfristigen Schätzungen für den Sportartikelhersteller steigen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Einfluss von Gulden als neuem Adidas-Chef sei bereits zu spüren. Das Management sehe zahlreiche Möglichkeiten, um 2024 von niedriger Basis aus zu wachsen./niw/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2023 / 22:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 05:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 194,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m