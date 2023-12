Social Media für jedes Unternehmen! - FLH Media Digital macht es möglich (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ismaning (ots) - Die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben dasPotenzial der sozialen Netzwerke längst erkannt - trotzdem fällt es vielen vonihnen schwer, die neuen Möglichkeiten effizient zu nutzen. Leon und Frough Hamidsind die Geschäftsführer von FLH Media Digital und haben sich als diese derAufgabe verschrieben, den Mittelstand online sichtbar zu machen. Das Team um diebeiden Brüder agiert als externe Marketingabteilung für Unternehmen aus denBereichen Handwerk, Handel und Dienstleistung. An dieser Stelle erklären Leonund Frough Hamid, weshalb Facebook und Co. für die Fachkräftegewinnung heuteunverzichtbar sind und wie sie ihre Kunden dabei unterstützen.Die Digitalisierung schreitet auch weiterhin voran: Der Alltag ohne Smartphoneist für die meisten Menschen kaum mehr denkbar. In diesem Zusammenhang habenauch soziale Medien eine Vormachtstellung inne und nehmen einen großen Teil derFreizeit vieler Menschen ein. Umso wichtiger ist es auch für Unternehmen, aufdiesen Medien präsent zu sein. Denn wer online nicht gefunden wird, geht in derMasse an Mitbewerbern unter. "Wir stellen tatsächlich immer wieder fest, dassdie Mittelständler den sozialen Netzwerken gegenüber aufgeschlossen sind. Esfehlt ihnen aber an der Zeit, sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen -und damit mangelt es eben zugleich am nötigen Know-how", erklärt Leon Hamid, dieGeschäftsführer von FLH Media Digital. "Natürlich könnten sie eine Agenturbeauftragen - doch neben Zeit und Wissen geht es ihnen auch um das Budget.""Die sozialen Medien haben sich jedoch zu einem Gleichmacher entwickelt, sodasses nicht auf das Geld, sondern auf den richtigen Ansatz ankommt", ergänzt seinBruder und Geschäftspartner Frough Hamid. "Genau darin besteht die große Chancefür kleine und mittelständische Unternehmen." Leon und Frough Hamid kommenursprünglich selbst aus dem Handwerk und kennen die Bedingungen, unter denendort gearbeitet wird, aus eigener Erfahrung. Heute stellen sie ihre in 20 JahrenPraxis gesammelte Marketing-Expertise dem Mittelstand zur Verfügung. Das50-köpfige Team von FLH Media Digital betreut die Social-Media-Accounts seinerKunden und erstellt Kampagnen zur Gewinnung von Aufträgen und Fachkräften. Umdie Personalsuche reibungslos zu gestalten, haben die Experten den FLHFachkräfteFinder entwickelt, der den Prozess effektiv und kostengünstig steuert.Mehr als 3.500 Unternehmen verlassen sich auf Leon und Frough HamidsSocial-Media-Strategien.Die Wirksamkeit sozialer Medien: Bewerbern einen authentischen Einblick gewährenAllein in Deutschland nutzen 38 Millionen Menschen die sozialen Netzwerke, womitsie längst zum Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation geworden sind. Genau