Düpow (ots) - Viele Dentallabore suchen verzweifelt nach qualifiziertenMitarbeitern - doch mit der richtigen Methode ist der Fachkräftemangel offenbarkein Thema. Jonas Wieck hat sich mit seiner Recruiting-Agentur Dentalbund, einerMarke der Mittelstand Recruiting GmbH, auf die Gewinnung von Zahntechnikern undBürofachkräften für Dentallabore spezialisiert und strebt eine nachhaltigeLösung der Personalprobleme seiner Kunden an. Wir haben uns bei ihm nach seinerArbeitsweise erkundigt.Die Dentalbranche befindet sich gegenwärtig im Umbruch: Der Generationswechselist in vollem Gange und reißt zunehmend Lücken in den Personalbestand. Währendauf der einen Seite immer mehr erfahrene Fachkräfte in Rente gehen, sieht esbeim Nachwuchs ziemlich schlecht aus - für offene Stellen finden sich derzeitkaum noch Bewerber. "Die Situation ist für die Dentallabore auch deshalbbesonders schwierig, weil sie nicht einfach Zahntechniker, sondern Zahntechnikermit spezifischen Qualifikationen suchen: Keramik, Kunststoff oderCAD/CAM-Technologie - die Fachkräfte sind in der Regel auf eine Richtungspezialisiert", sagt Jonas Wieck, Geschäftsführer von Dentalbund. "Aus diesemGrund kommen die Labore unter den augenblicklich schwierigen Bedingungen mit dentraditionellen Methoden der Mitarbeitergewinnung längst nicht mehr ans Ziel. Inder Folge können Wachstumschancen kaum noch wahrgenommen werden. Verschärfendkommt hinzu, dass die verbliebenen Mitarbeiter gehen, wenn die Arbeitsbelastungzu hoch wird.""Inzwischen gibt es aber moderne Recruiting-Methoden, die nicht nur zahlreicheBewerber anziehen, sondern im Vorfeld gleichzeitig für eine sehr genaue Auswahlsorgen", fährt der Experte fort. "Dabei steht der passive Arbeitsmarkt imMittelpunkt." Jonas Wieck kommt selbst aus der Dentalbranche und hat seineumfangreiche Erfahrung im familieneigenen Dentallabor in den Bereichen Marketingund Personalmanagement gesammelt. Mit seiner Recruiting-Agentur Dentalbund,einer Marke der Mittelstand Recruiting GmbH, gewinnt er seit zwei JahrenZahntechniker, Bürofachkräfte und Botenfahrer für kleine und große Labore.Mittlerweile bitten ihn auch immer mehr Zahnärzte und Kieferorthopäden um seineUnterstützung. Das Team um Jonas Wieck setzt methodisch in erster Linie aufSichtbarkeit in den sozialen Medien. Dazu kommen zielgenaue Kampagnen und einpräziser Bewerberprozess.So funktioniert Jonas Wiecks MethodeJonas Wiecks Recruiting-Agentur Dentalbund betreut gegenwärtig knapp 40Dentallabore in Deutschland. Wobei die Unternehmen vorwiegend Zahntechnikersuchen, die auf Keramik, Kunststoff oder CAD/CAM-Technologie spezialisiert sind."Nach unserer Erfahrung geht die Personalgewinnung in den Dentallaboren eher