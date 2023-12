Kursfeuerwerke in den Winter hinein - Monatsrückblick November 2023

Es geht hoch, hoch, hoooooch – außer bei der Inflation

Nach Abwärtsbewegungen im Oktober folgte an den US-Aktienmärkten im November ein fulminanter Anstieg. Der S&P 500 konnte die Verluste des Vormonats in Höhe von circa -4% mit einem Plus von +9,2% mehr als ausgleichen. Der zinssensitive NASDAQ 100, der im Vormonat noch -3,8% eingebüßt hatte legte per November um beachtliche +10,8% zu. Das Thema US-Haushaltsstreit wurde einer kurzfristigen Lösung aufgeschoben bis in den Januar. Dann wird es uns wieder beschäftigen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Spaltung im Kongress über innen- und außenpolitische Agenden setzt weiter innenpolitische Belastungspunkte, ohne jedoch die Märkte nennenswert zu belasten. Erfreulich war hingegen der Rückgang bei den US-Verbraucherpreisen. Mit einer Inflation von 3,2%, nach zuvor 3,7% war hier ein erneuter Rückgang festzustellen. Die rückläufige Inflation, aber auch die Tatsache, dass Zinserhöhungen sich erst nach circa 12 Monaten voll auswirken, ist offensichtlich für die fortgesetzte Zinspause der US-Notenbank Federal Reserve verantwortlich.

Stabilisierte Konjunktur und fallende Inflation pushen Europa

Europas Aktienmärkte legten im Monatsvergleich ebenfalls deutlich zu und notieren Ende November auf den höchsten Niveaus seit August. Der europäische Leitindex EuroStoxx 600 stieg im Monatsverlauf um satte +6,4%. Die zuletzt stabilisierte Konjunkturlage in Europa als auch vor allem der Inflations- und Zinsrückgang sorgten für ein Kursfeuerwerk. Der deutsche Haushaltsstreit, Probleme bei der Energieversorgungssituation, steigende Energiepreise und die Geopolitik wirkten sich allenfalls hintergründig belastend aus. Messbar wird dies nur an der noch besseren Performance insbesondere der US-Märkte im Vergleich zu Europa.

Währungsfonds steigert Chinas Wachstumsprognose

Chinas Wirtschaftsdaten lieferten weiterhin positive Akzente, auch setzte sich die Erholung der Unternehmensgewinne fort. Im November erhöhte der Internationale Währungsfonds IWF die Wachstumsprognose Chinas deutlich per 2023 von 5,0% auf 5,4% und per 2024 von zuvor 4,2% auf 4,6%. Dennoch verlor der CSI 300 im Monatsverlauf rund 2,1%. Der einzige Seufzer in einem lauten Gelächter der Kapitalmärkte im abgelaufenen Monat.

Zentralbanken agieren abwartend

Im November kam es im Zuge rückläufigen Inflationsdrucks sowohl in den USA, als auch in der Eurozone zu einer merklichen Entspannung an den Rentenmärkten. In der Folge nahmen Zinssorgen an den Finanzmärkten ab. Zinssenkungserwartungen insbesondere in den USA ab Mitte 2024 etablierten sich.

Die easyfolios konnten im November direkt vom starken globalen Wachstum der Kapitalmärkte profitieren und hatten eine Performance zwischen 3,54% (easyfolio 30) und 4,45% (easyfolio 70).