Der schwerste Radkran der Welt, der XCA3000, erreicht Meilenstein beim ersten Hub

YINGKOU, China, 4. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der XCA3000, der weltweit größte Tonnage-Radkran und eine firmeneigene Innovation von XCMG, hat kürzlich seinen ersten Einsatz in Yingkou, Provinz Liaoning, China, erfolgreich absolviert und dabei einen neuen Maßstab für Betriebseffizienz und Hubkapazität gesetzt.

An der 200-MW-Windenergieanlage Dashiqiao Xintai New Energy, die von derChina Energy Engineering Group Northeast No.2 Electric Power Construction betrieben wird, hat der XCA3000 von XCMG ein 25 Tonnen schweres und 95 Meter langes Windturbinenblatt effizient auf eine Höhe von 107 Metern gehoben. Anschließend wurde es genau an die Nabe der Windturbine angedockt und installiert. Der Vorgang wurde von Führungskräften aus der Energie- und Schwerlastbranche sowie von Journalisten beobachtet.