Die Anleihemärkte verzeichneten im Zuge rückläufiger Zinsniveaus deutliche Kursgewinne. Für die USA werden inzwischen für das Jahr 2024 fünf Zinssenkungen eingepreist, wobei die Fed bereits im März das erste Mal die Zinsen senken könnte. Für die EZB werden ebenfalls beginnend ab Juni erste Zinssenkungen erwartet. In diesem Umfeld entwickelten sich Staatsanleihen am besten. Die Kreditsegmente konnten ebenfalls deutlich zulegen, blieben aufgrund ihrer kürzeren Duration jedoch etwas hinter der Entwicklung von Staatsanleihen zurück. Die Rentenseite der Moventum-Portfolios konnte an dieser Entwicklung sehr gut partizipieren.

Der November verabschiedete sich mit einer sehr freundlichen Aktien- und Rentenmarktentwicklung. Das „Softlanding“-Szenario mit einer sich leicht abschwächenden Wirtschaft, das den Zentralbanken die Möglichkeit eröffnet, alsbald im neuen Jahr mit Zinssenkungen zu beginnen, stellt weiterhin das herrschende Narrativ dar. Die Argumentation dazu lautet, dass aufgrund fallender Inflationsraten die Realzinsen steigen und dem wirken die Zentralbanken mit Zinssenkungen entgegen. Sowohl eine deutlich stärkere wirtschaftliche Abkühlung als auch ein Wiederaufflammen der Inflation wird vom Konsensus momentan nicht erwartet. Unterstützt wird diese Annahme durch die stark rückläufigen Inflationszahlen. In der Eurozone fiel die Gesamtinflation im November auf nur noch 2,4 Prozent und die Kerninflation auf 3,6 Prozent. Beide Werte lagen jeweils deutlich unter den Erwartungen. Auch die Geschäftsklimaumfragen deuten keine weitere Eintrübung an und stabilisieren sich auf niedrigen Niveaus. Der viel beachtete Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland fiel sogar etwas besser als erwartet aus.

Auf der Aktienseite entwickelten sich abermals alle großen Aktienmärkte positiv, angeführt von europäischen und US-amerikanischen Titeln. Am geringsten fielen die Zuwächse in Japan, wo die Moventum-Portfolios übergewichtet sind, und in den Schwellenländern aus, wo vor allem der chinesische Aktienmarkt Schwäche zeigte. Auf Stil-Ebene schnitten Value-Aktien besser ab als Growth-Titel, auch wenn letztere zusätzlichen Rückenwind durch die Zinsentwicklung erfuhren. Mit ausgewählten Value-Fonds konnten die Moventum-Portfolios hiervon profitieren. Eine solide Entwicklung im Rahmen des MSCI World wiesen die übergewichteten Sektoren Gesundheit und Technologie auf, da die Kurszuwächse an den Aktienmärkten diesmal relativ breit abgestützt waren.

Das freundliche Umfeld für Aktien und Anleihen sorgte bei den Moventum-Portfolios für Kurszuwächse in allen Strategien. Auf der Rentenseite konnte am raschen Rückgang der Renditeniveaus nicht vollumfänglich partizipiert werden, da das Engagement zur Volatilitätsreduktion weiterhin auch geldmarktnahe Strategien umfasst. Auf der Aktienseite sorgte die Übergewichtung Japans für leichten Gegenwind. Auch einige eher defensiv aufgestellte Fonds können ansatzgemäß mit der Marktrallye nicht ganz mithalten. Das PWM-Portfolio zeigte im Berichtszeitraum (20.11. – 04.12.2023) eine anhaltend positive Entwicklung, die durch entsprechende Performancebeiträge aller Portfoliobausteine breit abgestützt war. Das Marktumfeld kam insbesondere den Renten- und Aktienfonds zugute, die allesamt positiv abschnitten. Rückenwind von steigenden Aktienmärkten und fallenden Anleiherenditen sorgten auch bei den meisten Mischfonds für ordentliche Kursgewinne. Einzig der unkorrelierte Nordea Alpha 10 MA hatte Probleme mit diesem einseitigen Marktumfeld. Positiv in Summe auch der Beitrag von den Alternatives. Hier lieferte beispielsweise der Plenum CAT Bond Dynamic seine gewohnt stabilen Performancebeiträge ab. Mit dem offiziellen Ende der US-Hurrikansaison zum 30. November sinkt nun auch das „Tail“-Risiko beträchtlich. Der Goldpreis notiert inzwischen deutlich über der Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze. Entsprechend positiv die Entwicklung beim HANSAgold.

