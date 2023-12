Die Industrie trifft sich, um den „realen" Fahrplan der Mission Possible Partnership für Netto-Null-Emissionen in Beton und Zement umzusetzen

Erste Strategie, die mit der Beton- und Zementindustrie entwickelt wurde und sich auf eine granulare Wirtschaftsmodellierung stützt

Drei Hauptansätze, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen und das sektorale Kohlenstoffbudget von 1,5 °C einzuhalten

Hoher Kostenanstieg in der Produktion, aber typischerweise ist der Anstieg bei Gebäuden auf 3 % begrenzt

LONDON, 4. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Große Betonunternehmen und Zementanlagen, darunter Heidelberg, Cemex und Holcim, schließen sich Architekten, Ingenieuren und Baufirmen an, um gemeinsam zum Handeln aufzurufen. Mission Possible Partnership (MPP) hat die neue Strategie in Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt, in der Meilensteine und Verpflichtungen festgelegt sind, die Regierung, Industrie und Investoren in den nächsten 25 Jahren eingehen müssen, um emissionsfreien Beton und Zement Realität werden zu lassen.

Beton ist nach Wasser das weltweit am häufigsten verwendete Material und zusammen mit Zement ein wesentlicher Bestandteil der Weltwirtschaft, der für den Bau, das Verkehrswesen und andere Infrastrukturen entscheidend ist. Der Sektor generiert derzeit 8 % der weltweiten CO2-Emissionen: mehr als Luft- und Schifffahrt zusammen. Die Herausforderung ständig ansteigender Emissionen wird immer dringlicher, da die Produktion von Beton und Zement steigt, um dem weltweiten Bedarf gerecht zu werden. Ohne Effizienzgewinne wird die Nachfrage nach Zement bis 2050 voraussichtlich um 50 % steigen.