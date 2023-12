SINBON Electronics erhält als erstes Unternehmen in Großchina die NACS-Zertifizierung

Der North American Charging Standard (NACS), ursprünglich eine Spezifikation der Ladetechnologie exklusiv für Tesla, wurde von bekannten Automobilherstellern wie Ford, General Motors, BMW, Honda und Toyota übernommen, um den globalen Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Infolgedessen hat sich diese Norm zu einer der führenden Ladestandards im nordamerikanischen Raum entwickelt. Die Dynamik dieses Trends hat Teslas Ladestandard näher an die Ablösung seines Konkurrenten, des Combined Charging System (CCS), als Industriestandard gebracht. Als Reaktion auf die Allianz mit Tesla und die Nachfrage der Industrie nach NACS-Standards hat SINBON Electronics aktiv in Forschung und Entwicklung investiert.

TAIPEH, 4. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics, ein Anbieter integrierter Lösungen für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Komponenten, hat vor kurzem die UL-Zertifizierung für sein NACS (The North American Charging Standard) AC/DC-Ladekabel erhalten. SINBON ist der erste Anbieter von Elektronikdesign in Großchina, der diese Zertifizierung erhalten hat, und die erste Lieferung von Ladekabeln wurde diese Woche ausgeliefert.

Um die Ladeeffizienz zu erhöhen, verwendet das NACS-Ladekabel von SINBON ein Hochspannungs- und Hochstromdesign, das ein schnelles Aufladen von Elektrofahrzeugen in kurzer Zeit ermöglicht. Im Gegensatz zu typischen Hochspannungs-Ladekabeln, die oft dicke und schwere Kabelbündel haben, um Überhitzungsprobleme zu vermeiden, ist das NACS-Ladekabel von SINBON nicht nur schlank und hochflexibel, sondern auch IP67-zertifiziert, verfügt über einen eingebauten Temperatursensor, um einen niedrigen Temperaturvorteil aufrechtzuerhalten, unterstützt den Überhitzungsschutz und stellt die Sicherheit des Benutzers in den Vordergrund. Darüber hinaus zeichnet sich das NACS-Ladekabel von SINBON durch seine hohe Kompatibilität aus. Es unterstützt verschiedene Marken und Modelle von Elektrofahrzeugen, vereinfacht den Ladevorgang und optimiert das Ladeerlebnis der Nutzer. Es hat strenge Tests für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen bestanden und sich damit als äußerst anpassungsfähig und vielseitig einsetzbar erwiesen. Vom Design her ist es kompakt, modern und verfügt über Teslas einzigartige "One-Press-Unlock"-Funktion, die es mit zukünftigen Elektrofahrzeugen kompatibel macht, die das NACS-Kommunikationsprotokoll verwenden.

Da der weltweite Markt für Elektrofahrzeuge expandiert und die Technologie voranschreitet, steigt die Nachfrage nach NACS stetig. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der Verbesserung der Ladeinfrastruktur werden die Anwendungen und der Einsatz von NACS in Zukunft weiter zunehmen. SINBON wird sich aktiv in der Elektrofahrzeugindustrie positionieren und kontinuierlich zuverlässige, sichere und qualitativ hochwertige Lösungen für elektrische Ladestationen und Elektrofahrzeuge weltweit anbieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2291722/auto_1920x1280.jpg

