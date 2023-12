Die Global Business Conference von Zoomlion Agriculture Machinery läutet ein neues Kapitel in der Entwicklung von Landmaschinen ein

CHANGSHA, China, 4. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion", 1157.HK) hielt vom 28. bis 29. November die „2024 Zoomlion Agriculture Machinery Global Business Conference" in Changsha ab. An der Veranstaltung nahmen fast 1.000 Händler teil, darunter mehr als 140 internationale Vertreter aus über 20 Ländern.

„Zoomlion ist bereit, ein neues Paradigma in den Bereichen Technologie, Produktentwicklung, Teambildung und Marktexpansion zu schaffen", sagte Zhan Chunxin, Vorsitzender und Geschäftsführer von Zoomlion. „Wir setzen uns dafür ein, die Kraft des internetbasierten Denkens voll auszuschöpfen, um unkonventionelle Entwicklungsmodelle zu entwickeln. Unser Ziel ist es, ein Zentrum für Landmaschinen und -geräte von Weltklasse zu schaffen."

Im Bereich der Technologie- und Produktinnovation hat Zoomlion Ressourcen aus dem Baumaschinenbereich genutzt und wichtige Produktlinien im Bereich der Landmaschinen, darunter Traktoren sowie Gerätschaften für Reis und Mais, entwickelt. Technologien wie erneuerbare Energien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz aus dem Baumaschinensegment wurden nun auf die Landmaschinen übertragen. Dieser Ansatz hat zu einer Reihe von hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Produkten geführt, die den Anforderungen der Branche gerecht werden. Zoomlion Agriculture Machinery deckt 15 Hauptkategorien ab, die den gesamten landwirtschaftlichen Zyklus umfassen.

In Bezug auf Produktionskapazität, Qualität, Marketing und Dienstleistungen hat dieZoomlion Agriculture Machinery Division ein engagiertes Team von über 2.000 Experten zusammengestellt, die sich auf Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Dienstleistungen spezialisiert haben. Durch die Zusammenarbeit mit seinen Vertretern und Händlern hat das Unternehmen ein umfangreiches Vertriebs- und Servicenetz aufgebaut, das sich über China sowie über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt.

Das innovative Geschäftsmodell des Unternehmens in Übersee konzentriert sich auf End-to-End-Lösungen und digitale Integration und hat dazu beigetragen, dass der Umsatz in Übersee bis November im Vergleich zum Vorjahr um über 100 % gestiegen ist. Dieses Wachstum hat Zoomlion in drei aufeinanderfolgenden Jahren zu Chinas führendem Exporteur von Landmaschinen gemacht.

„Ich habe 2021 begonnen, mit Zoomlion Agriculture Machinery zusammenzuarbeiten. Derzeit haben die Traktoren von Zoomlion, die von 90 bis 230 PS reichen, einen Marktanteil von etwa 35 % in Kasachstan und sind damit führend in der Branche", erklärte Aslan, ein kasachischer Filialleiter. „Unser Besuch in der Zentrale von Zoomlion hat unser Verständnis und unser Vertrauen in unsere zukünftige Partnerschaft vertieft."

Nach mehr als 30 Jahren unermüdlicher Innovation und Wachstum hat sich Zoomlion Heavy Industry auf Baumaschinen, intelligente Landmaschinen und innovative Baumaterialien spezialisiert. Das Unternehmen hat in großem Umfang in ein hochmodernes Fertigungszentrum für Baumaschinen investiert.

„Wir sind seit fast einem Jahrzehnt im Landmaschinensektor tätig und hegen eine tiefe Leidenschaft für die Landwirtschaft. Wir haben die Höhen und Tiefen des Marktes erlebt, aber das Engagement für die Entwicklung von Landmaschinen bleibt unverändert", so Zoomlion Geschäftsführer Herr Zhan. Und er fügte hinzu: „Das Unternehmen ist bestrebt, die Landmaschinenindustrie in eine Ära des hochwertigen, intelligenten und umweltfreundlichen Wachstums zu führen".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2291682/Representatives_from_international_agents_taking_a_close_look_at_Zoomlion_Agriculture_Machinery_s_pr.jpg

