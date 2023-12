First Phosphate Corp. begrüßt geplante Richtlinie hinsichtlich Bestimmungen von Inflation Reduction Act für saubere Fahrzeuge und prophezeit Boom für LFP-Batterieindustrie in Nordamerika

Saguenay (Quebec) - 4. Dezember 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTC Pink: FRSPF) (FWB: KD0) begrüßt die geplanten Richtlinien hinsichtlich der Bestimmungen des Inflation Reduction Act („IRA“) für saubere Fahrzeuge, die das US-Finanzministerium am 1. Dezember 2023 veröffentlicht hat.

„First Phosphate hat seit seiner Gründung stets den Geist des Gesetzes hinsichtlich des IRA interpretiert“, sagte CEO John Passalacqua. „Wir haben in den letzten Jahren unermüdlich daran gearbeitet, eine vollständig lokalisierte Phosphatmine zu errichten, um die Lieferkette der Lithium-Eisen-Phosphat- (‚LFP‘)-Batterieindustrie in Nordamerika fertigzustellen. Wir sind bei diesem Ziel weit fortgeschritten und befinden uns in einer idealen Position, um diese neue Realität innerhalb des von der US-Regierung vorgegebenen Zeitrahmens zu erfüllen.“

„Mit dieser neuen Richtlinie hat die US-Regierung deutlich gemacht, dass sie die Entwicklung einer lokalen Batterielieferkette in Nordamerika wünscht und dass sie beabsichtigt, alle Versuche zu unterbinden, den IRA zu umgehen. Das Schlupfloch, durch das sich Foreign Entities of Concern (‚FEOCs‘, in etwa: bedenklich ausländische Körperschaften) in US-Freihandelszonen allein oder mit ausländischen Partnern ansiedeln und die US-Batterieindustrie mit Komponenten beliefern konnten, wurde effektiv geschlossen.“

„Darüber hinaus wurden andere Umgehungsmöglichkeiten, bei denen US-Automobilhersteller effektiv IRA-Subventionen erhalten und gleichzeitig zahlreiche Komponenten für Elektrofahrzeuge von FEOCs importieren konnten, ebenfalls geschlossen.“

„Schließlich und vor allem wurde die Anforderung eingeführt, dass die Fahrzeuge einen empfohlenen Verkaufspreis von 80.000 $ für einen Van, Pick-up oder SUV bzw. von 55.000 $ für jedes andere Fahrzeug nicht überschreiten dürfen. Dies bedeutet, dass die LFP-Batterie mit ihren Preis- und Sicherheitsvorteilen eine Batteriechemie sein wird, die in Nordamerika florieren wird. Damit wurde definitiv die Zurückverlagerung der vollständigen Automobilherstellung und -montage nach Amerika angeordnet, wo sie hingehört und wo sie unseren lokalen Gemeinden und Arbeitskräften zugutekommt.“