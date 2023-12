Habeck will mit Brasilien Südamerika-Handelsabkommen retten

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Rettung des EU-Mercosur-Abkommens hofft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf einen gemeinsamen Vorstoß mit Brasilien. Beide Länder könnten gemeinsam eine Blaupause für die künftigen Handelsbeziehungen der EU und des südamerikanischen Wirtschaftsbunds Mercosur entwickeln, sagte der Grünen-Politiker beim deutsch-brasilianischen Wirtschaftsforum am Montag in Berlin.

Dieses Konzept könne man dann vorlegen und sagen: "Guckt mal, Deutschland, die größte Wirtschaftsnation in Europa und Brasilien, das wichtigste Land der Mercosur-Staaten, so könnten wir es uns vorstellen. Und dann mal gucken, was passiert", sagte Habeck. Er wies darauf hin, dass die Verhandlungsführer zwar die EU-Kommission und Mercosur seien. "Aber wir können natürlich unseren Einfluss nutzen."