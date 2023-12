Die Konferenz "Understanding China" 2023 (Guangzhou) wurde in Guangzhou, China eröffnet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 2. Dezember fand die Eröffnungszeremonie

der Understanding China Conference (Guangzhou) in Guangzhou, der Hauptstadt der

Provinz Guangdong, statt.



Unter dem Motto "China's New Endeavors amid Unprecedented Global Changes --

Expanding the Convergence of Interests and Building A Community of Shared

Future" (Chinas neue Bestrebungen inmitten beispielloser globaler Veränderungen

-- Ausweitung der Interessenkonvergenz und Aufbau einer Gemeinschaft mit

gemeinsamer Zukunft) nahmen Beamte, Experten, Unternehmer, ausländische

Abgesandte und Vertreter internationaler Organisationen und multinationaler

Unternehmen an Diskussionen teil und tauschten Ideen zu einigen der drängendsten

globalen Themen wie globale Sicherheits- und Entwicklungsfragen aus.