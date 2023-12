Sind die Hoffnungen auf eien baldige Sebkung der Zinsen durch die Fed doch übertrieben? Das sind heute plötzlich die Headlines von Finanz-Artikeln - nachdem die Märkte noch am Freitag die Aussagen von Jerome Powell als Bluff gewertet hatten. Faktisch ist man auf der Suche nach Gründen für Gewinntmitnahmen - und die finden vor allem bei den großen Tech-Aktien aus dem Nasdaq 100 statt, der seit Jahresbeginn 46% gestiegen ist. Die Fed Fund Futures aber sehen nach wie vor (wie auch am Freitag) eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bereits im März das erste Mal die Zinsen senkt. Die Anleiherenditen sind zwar heute wieder etwas gestiegen - aber nicht so, dass es zu den Headlines über die übertriebenen Zins-Hoffnungen passen würde..

