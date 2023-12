DAX am Widerstand um 16.400 Punkte

Zuvor hieß es in der DAX-Analyse: "Der 10er-EMA hat sowohl im DAX als auch im S&P 500 bisher gehalten. Damit bleibt die Lage weiterhin kurzfristig bullisch. Sollte der S&P 500 über 4.600 Punkte ansteigen können, dürfte auch der DAX weiteren Rückenwind erhalten. Die nächsten Anlaufmarken im DAX wären bei 16.400 und 16.532 Punkten zu sehen. Korrekturen sollten zunächst weiterhin im Bereich um den 10er-EMA auslaufen."

Der S&P ist bisher am Fibonacci-Fächer im Wochenchart im Bereich von 4.600 Punkten nach unten abgeprallt und zeigt sich am heutigen Montag mit einer bisher bärischen Tageskerze. Nach dem langen starken Hochlauf im S&P 500 könnte im Bereich dieses Fibonacci-Fächers ein Verlaufshoch erreicht werden. Bereits in der Vergangenheit hat der S&P 500 nach starken Hochläufen im Bereich dieses Fibonacci-Fächers ein Verlaufshoch gebildet und ist wieder nach unten abgeprallt. Leitet der S&P 500 eine Korrektur ein, wird sich der DAX dem wohl anschließen und ebenfalls einen Rücklauf starten. Die erste Anlaufmarke im DAX wäre dann die Unterstützung um 16.220 Punkten.