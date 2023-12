Der Spot-Goldpreis hat ein neues Rekordhoch von 2.110,80 US-Dollar pro Unze erreicht, angetrieben durch den israelisch-palästinensischen Konflikt und die Erwartung von Zinssenkungen. Gold gilt in Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit als sicheres Wertaufbewahrungsmittel. Experten prognostizieren, dass der Goldpreis bis Ende 2024 bis zu 2.200 US-Dollar erreichen könnte. Die erwarteten Rückgänge des US-Dollars und der Zinssätze im Jahr 2024 sind die Hauptgründe für diese Prognose. Zudem könnte die steigende Nachfrage der Zentralbanken, die ihre Goldreserven aufstocken wollen, den Goldpreis weiter antreiben. Ein möglicher Kurswechsel der US-Notenbank im Jahr 2024, der zu niedrigeren Zinssätzen führen könnte, würde den US-Dollar schwächen und Gold für internationale Käufer billiger machen, was die Nachfrage weiter ankurbeln könnte.

Sky is the limit?

Sky is the limit? Goldpreis knackt Rekordhoch: Analysten sehen 2.200 US-Dollar pro Unze am Horizont!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer