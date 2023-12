Warren Buffett, CEO von Berkshire, würdigte den Beitrag von Charlie Munger zum Erfolg des Unternehmens. Munger, bekannt als Buffetts rechte Hand, trat 1978 in das Unternehmen ein. Hätte jemand damals 100 US-Dollar in Berkshire Hathaway investiert, wäre diese Investition heute fast 400.000 US-Dollar wert, im Vergleich zu 16.527 US-Dollar, wenn die gleiche Summe im S&P 500 investiert worden wäre. Mungers Investitionsansatz bestand darin, große, langfristige und selektive Wetten auf leicht verständliche Unternehmen zu platzieren, die in jedem Marktumfeld florieren konnten. Er analysierte die Investitionskandidaten gründlich und setzte auf "Sit-on-your-a** investing". Dieser Ansatz hat sich ausgezahlt, da Berkshire den S&P 500 in 31 der 46 Jahre, in denen Munger für das Unternehmen tätig war, übertraf. Munger war jedoch ein starker Kritiker von Kryptowährungen, die er als "dumm und böse" bezeichnete und mit "Rattengift" und einer "Geschlechtskrankheit" verglich.