imo schließt sich mit The Game Awards 2023 für weltweites Live-Streaming zusammen

The Game Awards ist eine jährliche Preisverleihung, welche die Erfolge in der Videospielindustrie würdigt. Sie bringt Spieler, Entwickler und namhafte Popkultur-Ikonen zusammen, um Gaming als eine herausfordernde, immersive und inspirierende Kunstform zu feiern und zu präsentieren. In diesem Jahr wird ein Beratungsgremium aus Spieleverlagen und -plattformen der Spitzenklasse die Veranstaltung leiten, an der 5.000 besondere Gäste und Brancheninsider teilnehmen werden.

LONDON, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die beliebte Instant-Messaging-App imo ist eine Kooperation mit The Game Awards (TGA) eingegangen, um ein globaler Vertriebspartner zu werden. Diese Partnerschaft wird es imo ermöglichen, die Veranstaltung des Jahres 2023 in Los Angeles am 8. Dezember 2023 um 00:30 Uhr GMT weltweit zu übertragen.

An vergangenen TGA-Veranstaltungen waren berühmte Persönlichkeiten wie Gal Gadot, Christopher Nolan, Keanu Reeves, Vin Diesel, Al Pacino, Jason Schwartzman, Jack Black, Margot Robbie und Tom Holland beteiligt. Die Anwärter für den diesjährigen Titel „Game of the Year" heißen Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Benutzer von imo können auf den Live-Stream zugreifen, indem sie im Abschnitt „Story" auf der Homepage oder im Voice Room auf ein spezielles Banner klicken. Dort wartet eine immersive dreistündige Übertragung der prestigeträchtigen Veranstaltung auf sie. „Wir fühlen uns geehrt, der globale Vertriebspartner von The Game Awards sein zu dürfen und diese spannende Veranstaltung unserer Community präsentieren zu können. Wir werden weiterhin unsere Dienstleistungen verbessern und unserer Community neue und spannende Funktionen bieten", erklärte Mehran Kabir, geschäftsführender Direktor von imo.

„Es ist unser Ziel, größere Zielgruppen zu erreichen, daher freuen wir uns sehr, die Nutzer von imo willkommen heißen zu dürfen", äußerte Geoff Keighley, CEO und Moderator von The Game Awards. Er fügte hinzu: „Wir möchten, dass Menschen Gaming als inspirierende, immersive und herausfordernde Form der Unterhaltung ansehen."

Plattformen wie Facebook, YouTube und Instagram haben ebenfalls unterzeichnet, um The Game Awards 2023 weltweit auszustrahlen.

Informationen zu imo

Bei imo handelt es sich um eine globale Plattform für Sofortkommunikation, die darauf abzielt, Menschen die bequemste, interaktivste und unterhaltsamste Art und Weise zu bieten, in Verbindung zu bleiben. Durch zugängliche Audio- und Videokommunikationsdienste verbindet imo mehr als 200 Millionen Nutzer in 62 Sprachen in mehr als 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Durch imo werden Menschen in die Lage versetzt, über große Entfernungen und Grenzen hinweg miteinander in Kontakt zu treten.

