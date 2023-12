DUBAI (dpa-AFX) - Der führende deutsche Klimaforscher Ottmar Edenhofer ist vom Einfluss fossiler Lobbyisten auf der bislang größten Klimakonferenz aller Zeiten nicht überrascht. "Wir müssen den Großteil der fossilen Ressourcen und Reserven an Kohle, Öl und Gas in Boden lassen, was ja im Kern bedeutet, dass die Vermögen von Öl, Kohle und Gas entwertet werden", sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung der Deutschen Presse-Agentur. "Dass das nicht einfach so hingenommen wird, sondern dass die dann versuchen, sich dagegen zu wehren - damit musste man rechnen."

Die aktuelle Weltklimakonferenz in Dubai ist mit rund 97 000 registrierten Teilnehmern die größte jemals und noch einmal fast doppelt so groß wie jene im vergangenen Jahr in Ägypten. Viel Kritik gibt es daran, dass auch Hunderte Lobbyisten der fossilen Industrie erwartet wurden.