Baerbock besucht Slowenien - EU-Erweiterung und -Reformen im Zentrum

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock will an diesem Dienstag bei einem Besuch in Slowenien mit ihren Gesprächspartnern unter anderem über die Erweiterung der Europäischen Union (EU) diskutieren. In der Hauptstadt Ljubljana sind Treffen der Grünen-Politikerin mit Ministerpräsident Robert Golob und Außenministerin Tanja Fajon geplant. Dabei dürfte es unter anderem um die Aufnahme der sogenannten Westbalkan-Länder in die EU angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine gehen.

Zu den sogenannten Westbalkan-Ländern gehören Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Alle sechs Länder streben den Beitritt zur EU an, befinden sich dabei aber in unterschiedlichen Phasen.

Bei den Gesprächen Baerbocks dürfte auch die Eindämmung der illegalen Migration eine Rolle spielen. Zudem soll nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amts in Berlin über die Lage im Nahen Osten geredet werden. Slowenien wird von Januar an für zwei Jahre nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sein./bk/DP/ngu