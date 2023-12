Im November arbeitete SONGMICS HOME mit dem Team des Tierheims von La SPA in Gennevilliers zusammen und schuf unter Verwendung der Clickat Kollektion einen fröhlichen Spielplatz für Katzen. Im Anschluss will das Unternehmen auch Katzenbäume an fünf weitere Tierheime sowie Lebensmittel und Medikamente für streunende Tiere spenden.

PARIS, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- SONGMICS HOME, eine weltweit führende Online-Einrichtungsmarke, die 20 Millionen Haushalte weltweit bedient, hat sich mit der ältesten französischen Tierschutzorganisation La Société Protectrice des Animaux („La SPA") zusammengetan, um offiziell ein langfristiges öffentliches Tierschutzprojekt, „Click for Joy, Connect for a Home", ins Leben zu rufen, um die körperliche und geistige Gesundheit streunender Tiere wiederherzustellen und ihnen letztendlich die Chance zu geben, eine sinnvolle Beziehung zu Menschen aufzubauen und Teil einer liebenden Familie zu werden.

„Katzen und ausgesetzte Tiere generell benötigen natürlich körperliche und medizinische Versorgung, aber auch emotionale Betreuung, denn die meisten von ihnen wurden einfach zurückgelassen und haben oft eine ganze Weile auf der Straße gelebt. Deshalb fällt es ihnen schwerer, eine Bindung einzugehen. Es ist auch sehr wichtig, an der emotionalen Betreuung zu arbeiten, damit sie später von einer Familie adoptiert werden können", sagte Marjolaine Mathiaud, die Managerin der Abteilung Partnerschaften und Veranstaltungen von La SPA.

Julien, der Projektmanager von SONGMICS HOME, merkte an, dass SONGMICS HOME sich nicht nur zum Ziel gesetzt hat, ein ideales Zuhause für Menschen zu schaffen, sondern auch hofft, mehr streunenden Tieren helfen zu können, ihr eigenes liebevolles Zuhause zu finden. „Wir glauben fest daran, dass Menschen und Haustiere in Harmonie miteinander leben können und dass die Gesellschaft und der liebevolle Umgang mit Tieren unendlich viel Freude in unseren Alltag bringen kann", so Julien.

Die Clickat Kollektion, die SONGMICS HOME an La SPA spendet, ist eine innovative Kletterwand für Katzen, die neue Maßstäbe im Design von Produkten für Haustiere setzt, und für die 15 Patente weltweit erteilt wurden. Das Erfinderteam der Clickat Kollektion hat die natürlichen Bewegungen und Lebensgewohnheiten von Katzen eingehend erforscht und bietet Katzen und ihren Familien flexibel erweiterbare, umweltfreundliche und langlebige Komponenten. So können Menschen das Produktset ganz einfach in verschiedene Formen entsprechend der verschiedenen, sich entwickelnden Pfade ihrer Katzen umwandeln, was den langfristigen betrieblichen Bedarf von La SPA in hohem Maße erfüllen und in Zukunft praktische Unterstützung für ihre Tierwohlprojekte leisten kann.

SONGMICS HOME ist seit Jahren bestrebt, soziale Verantwortung zu übernehmen. Wir versuchen, unseren Einfluss zu nutzen, um Positives zu bewirken und der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch solche Kooperationsprojekte eine bessere, nachhaltige und harmonische Zukunft zwischen Mensch und Tier gestalten können.

Informationen zu SONGMICS HOME

SONGMICS HOME wurde offiziell im Jahr 2010 gegründet und vereint drei große Produktmarken: SONGMICS für Einrichtungsgegenstände, VASAGLE für stilvolle Möbel und Feandrea für Heimtierbedarf. Mit der Mission „Complete Your Dream Home" ist SONGMICS HOME bestrebt, Verbrauchern weltweit Produkte anzubieten, die „vielseitig, hochwertig und stilvoll" sind und jedem die Möglichkeit geben, mühelos sein Traumhaus zu gestalten. Mittlerweile sind die Produkte von SONGMICS HOME nach und nach in mehr als 60 Länder und Regionen eingeführt worden, unter anderem in Europa, Nord- und Mittelamerika sowie Asien, und versorgt über 20 Millionen Familien weltweit.

