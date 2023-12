München (dts Nachrichtenagentur) - Die Geschäftslage im Einzelhandel hat sich zuletzt etwas verbessert. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Münchener Ifo-Instituts hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.



Der entsprechende Indikator stieg demnach von -13,5 Punkten im Oktober auf -8,8 Punkte im November. Das ist der erste Anstieg seit drei Monaten. "Trotz etwas besserer Stimmung der Einzelhändler bleibt die schon das ganze Jahr schwächelnde Nachfrage auch in der umsatzstarken Vorweihnachtszeit herausfordernd", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner.





Vom Weihnachtsgeschäft dürften daher dieses Jahr keine überraschend großen Impulse ausgehen, auch die Erwartungen an die kommenden Monate blieben pessimistisch. Besonders angespannt blieb die Lage bei Möbelhäusern und Baumärkten: Zum Start des Weihnachtsgeschäfts bewerteten auch die Händler mit Unterhaltungselektronik und Spielwaren ihre Geschäftssituation überwiegend eingetrübt. Besser lief es bei Lebensmitteleinzelhändlern und im Kfz-Handel."Wie in der Gesamtwirtschaft dürfte sich auch im Einzelhandel der Preisauftrieb in den kommenden Monaten weiter abschwächen", so Höppner. Besonders bei den Lebensmitteln verringert sich der Preisdruck. In Supermärkten waren zuletzt noch häufiger Preisanhebungen zu beobachten als in anderen Einzelhandelsbereichen.