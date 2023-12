Auch die Schwäche des Ölpreises bereitet Kopfzerbrechen, deutet er doch auch auf eine stärkere Abschwächung der Weltwirtschaft in den kommenden Monaten hin, was das Überangebot an Öl größer werden lassen könnte. Und das trotz der Senkung der Fördermengen durch die OPEC+.

Das sind gerade zwei Welten: Der Deutsche Aktienindex eilt dem Rekordhoch entgegen, chinesische Aktien und der Ölpreis kennen derzeit nur den Weg nach unten. In diesem Spannungsfeld befinden sich Anleger, die über Gewinnmitnahmen nachdenken und jene, die noch einsteigen wollen, aber mit ansehen müssen, dass die Kurse nicht nennenswert zurückkommen. Insgesamt ist es gerade schwieriger geworden, noch überzeugende neue Gründe für weitere Käufe auf diesem hohen Kursniveau finden zu können.