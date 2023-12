RBC stuft Puma SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE in einem Ausblick auf 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sportartikelhersteller dürften im ersten Halbjahr 2024 ein beschleunigtes Umsatzwachstum sehen und es gebe Rückenwind für die Bruttomargen, schrieb Analyst Piral Dadhania. Laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Sportartikel- und Luxusgüterunternehmen bleibt Dadhania konstruktiv gestimmt für den Sportbereich. Dieser habe ein Übergangsjahr hinter sich, die Vergleichsbasis sei schwächer und es gebe 2024 gleich drei große Sportevents./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 17:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 59,84EUR gehandelt.



