KfW Research: Mehrheit der Gründerinnen und Gründer hat Klimaschutz im Blick

Frankfurt am Main (ots) -



- 54% der Existenzgründungen mit Angeboten oder eigenen Maßnahmen für den Klimaschutz

- 11% der Existenzgründungen bieten hauptsächlich Produkte und Dienstleistung für den Klimaschutz an

- 12% der Existenzgründungen wollen Klimaneutralität erreichen, Tendenz steigend

Weltweite Naturkatastrophen und immer wärmere Durchschnittstemperaturen machen den Klimawandel längst für uns alle spürbar. Klimaschutz wird daher für viele Menschen wichtiger. Das spiegelt sich auch in der Gründungstätigkeit wider. Die Mehrheit der Gründerinnen und Gründer des Jahres 2022 hat den Klimaschutz im Blick. So tragen 54% der Existenzgründungen entweder mit ihren angebotenen Produkten und Dienstleistungen zum Klimaschutz bei oder sie setzen auch eigene Klimaschutzmaßnahmen um. Das zeigt eine Sonderauswertung des aktuellen KfW-Gründungsmonitors, der größten wissenschaftlichen Gründungsbefragung in Deutschland.