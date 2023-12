RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH in einem Jahresausblick von 800 auf 790 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania hält es laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Luxusgüterherstellern noch für zu früh, in dieses Segment zu investieren. Umsatzseitig dürfte der Tiefpunkt im ersten Quartal 2024 erreicht werden. Der operative Schuldenabbau dürfte im ersten Halbjahr stattfinden, schrieb er. Er habe daher seine Prognosen angepasst. Die Bewertung von Luxusgüter-Aktien ist ihm zufolge noch zu hoch, um potenzielle Risikofaktoren auszugleichen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 17:45 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 698EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 790

Kursziel alt: 800

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m