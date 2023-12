FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Brenntag haben ihre Korrektur vom jüngsten Jahreshoch bei 79,76 Euro am Dienstagmorgen leicht fortgesetzt. Mit rund einem halben Prozent Minus landeten die Papiere des Chemikalienhändlers an ihrem Kapitalmarkttag bei 77 Euro. Mit Blick auf die vorab kommunizierten neuen Mittelfristziele sieht Suhasini Varanasi von Goldman Sachs Spielraum für den Marktkonsens. Die Ziele stellten eine Weiterentwicklung gegenüber der vergangenen Investorenveranstaltung dar./ag/mi

AKTIEN-FLASH Brenntag bleiben am Kaptitalmarkttag im Korrekturmodus

