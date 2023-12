DAX verliert Allzeithoch nicht aus dem Blick

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Spannend ist jetzt, ob und wann das noch parkende Geld die Geduld verliert und auf den aktuell nur noch langsam, aber doch weiter fahrenden Zug aufspringt. Kleine positive Impulse könnten da schon reichen. Am Freitag kommen die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Sollten diese die Abkühlung aus dem Oktober bestätigen, könnte der Markt wieder einen Gang höherschalten und der Druck auf die Skeptiker der Rally zunehmen.

Auch wenn es an der Wall Street in den vergangenen Handelstagen eher nach Konsolidierung aussieht, die Volatilität ist dort ebenfalls auf einem Vier-Jahres-Tief angekommen. Vor allem institutionelle Investoren sehen weiter steigende Kurse und keinen Absicherungsbedarf. Das ist eine gefährliche Situation, die unter Berücksichtigung der aktuellen Fallhöhe zur Vorsicht mahnt.

Völlig konträr zur Hausse in Frankfurt und New York laufen die asiatischen Märkte. Der Hang Seng Index mit den größten Aktien Chinas notiert auf seinem Jahrestief mit einem Verlust in 2023 von 18 Prozent. Noch meiden weltweite Investoren die Aktien aus dem Reich der Mitte. Sollten sich vor allem die wirtschaftlichen Aussichten in China wieder verbessern, könnten die großen Player von den europäischen und amerikanischen Märkten auf die asiatischen wechseln, was die Rally hierzulande bremsen könnte.