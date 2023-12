init innovation in traffic systems

Der Kurs von init innovation in traffic systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,65 % im Plus.

Zwischen dem 27. November und 1. Dezember 2023 hat die init innovation in traffic systems SE, ein in Karlsruhe ansässiges Unternehmen, insgesamt 5.079 eigene Aktien im Wert von EUR 161.761,58 erworben.

Update zum Aktienrückkauf von init innovation in traffic systems: Stand 27. Nov - 1. Dez 2023

