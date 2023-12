Wirtschaft Teilzeitquote in Deutschland so hoch wie noch nie

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Teilzeitquote in Deutschland ist zuletzt auf einen neuen Höchststand gestiegen. Mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal lag sie im dritten Quartal 2023 bei 39,2 Prozent, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht.



Die Teilzeitquote sei damit so hoch wie noch nie, sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen". Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg deutlich um 1,6 Prozent. Auch stieg die Zahl der Vollzeitbeschäftigten, allerdings mit 0,3 Prozent deutlich schwächer.