Electreons bewährtes Positioniersystem wurde von der SAE als weltweiter Standard gewählt

Angesichts der rasanten Verbreitung von Elektrofahrzeugen reicht es nicht aus, sich ausschließlich auf das Aufladen per Ladesäule zu verlassen, um eine bequeme und effiziente Stromversorgung von EVs zu ermöglichen. Das kontaktlose Laden von Electreon kann EVs schnell und sicher aufladen, Bedenken hinsichtlich der Reichweite beseitigen und die Gesamtkosten für den Besitz eines EVs senken, während gleichzeitig der Bedarf an Batteriekapazität reduziert wird. Dies macht es zu einer der ökologisch nachhaltigsten, skalierbarsten und überzeugendsten, verfügbaren Ladelösungen. Ein fehlendes Puzzelteil ist jedoch die Ferstigstellung universeller Standards für interoperables, sicheres und automatisiertes kabelloses Laden. Electreons kabelloses Energieübertragungssystem, dessen als erprobte Positionierungsmethode für SAE J2954 ausgewählt wurde, ermöglicht zuverlässiges kontaktloses Laden durch, in Straßen oder Parkplätzen eingebettete, Ladespulen. Diese standardisierte induktive Ladetechnologie verspricht ein automatisiertes Ladeerlebnis, das die Verbreitung von Elektrofahrzeugen erheblich beschleunigen wird.

Der SAE J2954-Standard etabliert Electreons DIPS als die globale Positioniermethode für kontakloses Laden von Elektrofahrzeugen.

Wie DIPS funktioniert

DIPS nutzt ein Magnetfeld zwischen der Bodengruppe (Ladespule) und der Fahrzeugbaugruppe (Empfänger), um eine präzise Ausrichtung für den Ladevorgang zu gewährleisten.

Die neue aktualisierte Norm, deren Veröffentlichung für 2024 geplant ist, wird Spezifikationen für die Feinpositionierung, die Paarung/Authentifizierung und die Positionsüberprüfung zwischen der Ladespule und dem Empfänger enthalten.

Mit Projekten in Deutschland, Italien, Schweden, Israel und den USA betreibt Electreon bereits Dutzende von öffentlichen, kontaktlosen Ladeprojekten, bei denen das Unternehmen demonstriert hat, dass mehrere Fahrzeuge sowohl dynamisch, während der Fahrt, über die elektrifizierte Straße, als auch im geparkten Zustand geladen werden. Electreon war federführend bei der Entwicklung dieses globalen Standards für kontaktloses Laden und hat diese Lösung, die nun Teil des Standards ist, in seinen Projekten integriert. Die kommende Novellierung des SAE J2954-Standards beseitigt ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zu einer skalierbaren kontaktlosen EV-Ladesystems.