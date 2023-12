Dehner und Grillfürst vereinbaren strategische Zusammenarbeit (FOTO)

Bad Hersfeld / Rain am Lech (ots) - Grillfürst wird zukünftig mit einem

Shop-in-Shop-Angebot in ausgewählten Dehner Garten-Centern präsent sein. Beide

Unternehmen starten eine strategische Zusammenarbeit. Die erste

Grillfürst-Filiale in einem Dehner Garten-Center eröffnet am 07.12.2023 in

Eichenzell bei Fulda.



Zukünftig finden Dehner-Kunden ein umfangreiches Produktangebot rund um das

Thema Grillen in ausgewählten Dehner Garten-Centern vor. Dazu haben die beiden

marktführenden Unternehmen Grillfürst GmbH und Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG

eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Grillfürst, Deutschlands größter

Grillfachhandel, bietet ein auf den jeweiligen Standort abgestimmtes

Produktportfolio in einem Shop-in-Shop-Bereich an. Die Beratung erfolgt durch

Fachberater von Grillfürst. So können Kunden von Europas größter

Garten-Center-Gruppe Dehner Grillgeräte führender Marken sowie über 200

Zubehörartikel bequem in ihrem Garten-Center vor Ort einkaufen. Darüber hinaus

können Grillfürst-Kunden die seit Jahren erfolgreiche Videoberatung direkt aus

der jeweiligen Filiale zur Beratung rund um die Produkte nutzen.