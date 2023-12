Sport und Reisen St.Gallen zeigt die Zukunftstrends (FOTO)

St. Gallen (ots) - Am 24. Januar 2024 werden beim Sport.Tourismus.Forum neue

Konzepte aus der Sport- und Tourismusbranche vorgestellt. 20 Top-Speaker

präsentieren die aktuellsten Entwicklungen. Bereits am Vortag startet der

Workshop "So findet Tourismus Sponsoren".



Beim diesjährigen Sport.Tourismus.Forum werden in den Olma-Messen die neuesten

Trends und nachhaltige Strategien aus der Sport-Reise-Branche vorgestellt. 20

Top-Speaker und Fachleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

präsentieren die aktuellen Entwicklungen im Sporttourismus, geben Praxis-Tipps

und gewähren Einblicke in ihre Destinations-Konzepte. Bereits am Vortag ab 14

Uhr wird der Workshop "So findet Tourismus Sponsoren" angeboten mit

anschießendem Get-Together auf Auftakt für das Forum.