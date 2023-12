SoftBank Corp. treibt mit Investition in Cubic Telecom die Zukunft von softwaredefinierten vernetzten Fahrzeugen und IoT Vermögenswerten weltweit voran (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Dublin / Tokio (ots) - SoftBank Corp. (TOKYO: 9434, "SoftBank"), einTelekommunikations- und IT-Betreiber mit Hauptsitz in Tokio, und Cubic TelecomLtd. ("Cubic Telecom"), ein weltweit führender Anbieter von softwaredefiniertenLösungen für vernetzte Fahrzeuge[1] mit Hauptsitz in Dublin, gaben heute dieUnterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt. Demnach wird SoftBankrund 473 Millionen EUR[2] in Cubic Telecom investieren und damit einen Anteilvon 51 Prozent an dem Unternehmen zu einer Bewertung von über 900 Millionen EURerwerben. Mit dieser Investition werden SoftBank und Cubic Telecom eine globalestrategische Partnerschaft eingehen, um die Zukunft von softwaredefiniertenvernetzten Fahrzeugen und anderen hochwertigen Internet-of-Things(IoT)-Geräten[3] unter Einsatz ihrer leistungfähigen globalenKonnektivitätsplattformen voranzutreiben. Cubic Telecom ist ein weltweitführender Anbieter von Konnektivitätslösungen für Erstausrüster (OEMs) in denBereichen Automobil, Transport und Landwirtschaft. Laut McKinsey & Company[4]werden 95 Prozent der weltweit verkauften Neufahrzeuge bis zum Jahr 2030vernetzt sein. Allein die Anwendungsfälle für vernetzte Fahrzeuge könnten demBereich einen jährlichen Mehrwert von 250 bis 400 Mrd. USD bringen und CubicTelecom ist in der Lage, einen führenden Anteil an diesem schnell wachsendenMarkt zu erobern.Barry Napier wird Cubic Telecom nach Abschluss der Investition weiterhin als CEOund Vorstandsmitglied leiten. Daichi Nozaki, der für das weltweite Geschäftzuständige Senior Vice President von SoftBank, und zwei weitere von SoftBankernannte Personen werden dem Vorstand von Cubic Telecom beitreten. Drei Sitze imBoard of Directors werden weiterhin von den bisherigen Anteilseignern von CubicTelecom gehalten, zu denen CARIAD (Volkswagen-Gruppe) und Qualcomm gehören. Mitdem Abschluss der Investition wird Cubic Telecom eine konsolidierteTochtergesellschaft von SoftBank.Vernetzte Fahrzeuge als WachstumsmarktDie Platform for Application & Connectivity Enablement (PACE) von Cubic Telecomist ein Beleg für den Wandel hin zu softwaredefinierten Lösungen und weg vonherkömmlicher Hardware. Die Plattform ermöglicht es OEMs, viele Aspekte einesFahrzeugs oder Geräts in Echtzeit zu überwachen, zu verwalten und zuaktualisieren - und das weltweit dank mobiler Konnektivität. Das bedeutet, dassFahrzeuge auf die Anforderungen eines Landes oder einer Region zugeschnittenwerden können, während sie gleichzeitig verschiedene gesetzliche Vorschriftenerfüllen. Fahrzeuge und Geräte können während ihrer gesamten Lebensdauer neue