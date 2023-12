Whitelane Research zeichnet EPAM als einen der Top-IT-Sourcing-Anbieter in Deutschland aus

Newtown, Pa. (ots/PRNewswire) - Mit Bestnoten in den Bereichen

Transformationsinnovation, Servicequalität, Bereitstellung und anderen führt

EPAM den deutschen IT-Markt bei der Kundenzufriedenheit an



EPAM Systems, Inc. (https://www.epam.com/services?utm_source=pr-newswire&utm_med

ium=press-release&utm_campaign=corpcomm&utm_term=whitelane-german-it-sourcing)

(NYSE: EPAM), ein führendes Unternehmen für Dienstleistungen und

Produktentwicklung im Bereich der digitalen Transformation , gab heute bekannt,

dass es von Whitelane Research, einer unabhängigen Organisation, die sich auf

IT-Sourcing-Forschung in ganz Europa konzentriert, als Top-IT-Sourcing-Anbieter

in Deutschland ausgezeichnet wurde. Diese jüngste Auszeichnung spiegelt die

überlegene Differenzierung von EPAM bei den Kundenzufriedenheitsbewertungen

wider. Auf dem deutschen IT-Sourcing-Markt 2023 erzielt EPAM hohe Punktzahlen in

den Bereichen Customer Relationship Management, Service-Delivery-Qualität,

Anwendungsservices und transformative Innovationskennzahlen.