Wirtschaft Rufe nach Sondervermögen für Klimaschutz werden lauter

Dessau-Roßlau (dts Nachrichtenagentur) - Die Rufe nach einem neuen Sondervermögen für Klimaschutz werden lauter. "Was wir brauchen, ist ein Sondervermögen für den Ausbau unserer digitalen Infrastruktur und den Klimaschutz, beides hängt zusammen", sagte der Präsident des Umweltbundesamts (UBA), Dirk Messner, dem "Handelsblatt".



Er denke an eine Größenordnung um "50 Milliarden plus X". Hierbei müssten wie beim Sondervermögen für die Bundeswehr CDU und CSU miteinbezogen werden. "Das würde zudem den demokratischen Konsens für dieses Großprojekt widerspiegeln und für Erwartungssicherheit bei den Bürgern und in der Wirtschaft sorgen", sagte Messner.