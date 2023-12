Während der Nasdaq klare Schwäche-Zeichen sendet, fallen Aktien in China auf den tiefsten Stand seit 2019 - nun hat die Ratingagentur Moody´s den Ausblick für die Bonität des Landes auf "negativ" gesetzt. Die bisherigen Stimulus-Maßnahmen haben die Wirtschaft in China nicht wirklich ankurbeln können, die Schulden wachsen immer weiter - all das ist auch die Folge einer Rückkehr zu einer sozialistischen Wirtschaftspolitik unter Xi Jinping. An der Wall Street zeigen die Big-Tech-Aktien aus dem Nasdaq Schwäche - ist das der Auftakt für eine Korrektur der Aktienmärkte? Manches deutet darauf hin - denn wenn Tech nicht läuft, hat es der Gesamtmarkt schwer. Die letzten Korrekturen passierten stets dann, wenn Tech zu schwächeln begann..

Hinweise aus Video: