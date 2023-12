Novadip Biosciences SA gibt wichtige klinische Meilensteine für seine beiden Programme im klinischen Stadium bekannt

MONT SAINT-GUIBERT, Belgien, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Novadip Biosciences SA („Novadip" oder „das Unternehmen"), ein im klinischen Stadium befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Klasse regenerativer Gewebeprodukte entwickelt, um die Heilung großer Knochendefekte und -verletzungen in einer einzigen Behandlung zu beschleunigen, gab heute bekannt, dass der erste US-Patient in seiner klinischen Phase 1b/2a-Studie bei angeborener Pseudarthrose des Schienbeins (Congenital Pseudarthrosis of Tibia, CPT), einer seltenen pädiatrischen Knochenerkrankung, mit seinem Geweberegenerationsprodukt NVD-003 implantiert wurde. NVD-003 ist eine autologe Therapie, die aus patienteneigenen Fettstammzellen (ASC) gewonnen wird und das Potenzial hat, die gesunde Knochenbildung zu beschleunigen, die Mobilität wiederherzustellen und die Notwendigkeit einer Amputation bei Kindern mit CPT zu vermeiden.

„Es ist ein aufregender Moment, einen unserer Patienten mit NVD-003 behandeln zu können", sagte Philip K. McClure, MD, FAAOS, Direktor des International Center for Limb Lengthening in Baltimore, Maryland, und leitender Prüfarzt in den USA bei dieser Studie. „Drei Monate, nachdem wir das Fettgewebe des Patienten hier in Baltimore entnommen hatten, wurde das NVD-003-Transplantat, das dann in Belgien hergestellt wurde, zur Implantation an uns geschickt. Mit NVD-003 besteht die Hoffnung, dass die übliche invasive Knochentransplantation aus dem Beckenkamm, die sehr schmerzhaft sein und zu Komplikationen wie Infektionen, Blutungen und großer Narbenbildung führen könnte, vermieden werden kann. Dies ist besonders wichtig für Patienten, die bereits früher am Becken operiert wurden, wodurch die Entnahme des Transplantats ein höheres Risiko darstellt." Nach Angaben von Novadip ist diese Phase 1b/2a-Studie nun vollständig abgeschlossen; in Belgien wurden drei Patienten aufgenommen, von denen zwei bereits von Professor Pierre-Louis Docquier, MD, PhD, einem Spezialisten für Kinderchirurgie am Universitätskrankenhaus Saint-Luc in Brüssel, mit NVD-0033 transplantiert wurden. Das Unternehmen plant aktiv die Zulassungsstudie, um die Zulassung von NVD-003 durch die US Food and Drug Administration (FDA) zu unterstützen.