JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Hoffnungen auf eine Kurserholung im europäischen Medizintechniksektor 2023 nach dem furchtbaren Vorjahr hätten sich kaum erfüllt, schrieb Analyst David Adlington in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. 2024 rechnet er mit einer nachlassenden Umsatzdynamik und sieht bei den Markterwartungen für die Margen kaum Luft nach oben. Seine Sorgen über das langfristige Absatzwachstum des Dialyseanbieters FMC hätten mit den neuen GLP1-Abnehmmedikamenten neue Nahrung erhalten, und die Konsensschätzungen für das operative Ergebniswachstum (Ebit) im kommenden Jahr ließen nur noch wenig Spielraum./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 22:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 38,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m