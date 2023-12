Nürnberg (ots) - Eine Analyse der Angebotspreise von Wohneigentum

(Durchschnittspreis für Häuser und Wohnungen) in deutschsprachigen Gemeinden

Belgiens und angrenzenden Landkreisen in Deutschland zeigt:



- Höchste Quadratmeterpreise in Deutschland in der Städteregion Aachen (2.835

Euro) und dem Landkreis Euskirchen (2.146 Euro)

- Blick über die Grenze nach Belgien: Höchste Preise für Immobilien in Eupen

(2.044 Euro), Raeren (1.980 Euro) und Lontzen (1.930 Euro)

- Länderübergreifendes Nord-Süd-Preisgefälle entlang der Grenze: Niedrigeres

Preisniveau in der Vulkaneifel (1.578 Euro) und im belgischen Büllingen (1.381

Euro)





Bei den Preisen für Wohneigentum im Grenzgebiet von Deutschland und Belgien gibtes in der Tendenz ein länderübergreifendes Nord-Süd-Gefälle: Die höchstenmittleren Quadratmeterpreise müssen Käufer in der deutschen Städteregion Aachenmit 2.835 Euro bezahlen. Auf belgischer Seite zählt die Gemeinde Eupen mit 2.044Euro zu den teuersten. Weiter südlicher wird es sowohl im deutschen LandkreisVulkaneifel (1.578 Euro) als auch in der belgischen Gemeinde Büllingen (1.381Euro) deutlich günstiger. Das zeigt eine gemeinsame Analyse von immowelt undImmoweb, in der die Angebotspreise von Wohnungen und Häusern in Gemeinden desdeutschsprachigen Teil Belgiens sowie den angrenzenden Landkreisen inDeutschland untersucht wurden. Das belgische Immobilienportal Immoweb ist ebensowie immowelt Teil der AVIV Group.Nord-Süd-Gefälle im belgischen Bezirk VerviersDie deutschsprachigen Gemeinden Belgiens liegen im Bezirk Verviers, demöstlichen Teil der Provinz Lüttich. Nach Eupen folgen in der Preisskala dieGemeinden Raeren (1.908 Euro) und Lontzen (1.930 Euro). Diese liegen imnordöstlichen Teil des Bezirks. Niedrigere Angebotspreise für Wohneigentumfinden Suchende tendenziell im Südosten der Provinz: In Amel kostet derQuadratmeter im Mittel 1.621 Euro. Noch preiswerter ist Wohneigentum imBurg-Reuland (1.547 Euro) und Büllingen (1.381 Euro). Eine potenzielle Erklärungfür diese Preisunterschiede findet sich in der Bevölkerungsdichte: Während derNordosten des Bezirks im Dreiländereck Belgien-Niederlande-Deutschland dichterbesiedelt ist, sind die südlichen Teile in Richtung luxemburgische Grenze nochländlicher. Das sorgt für eine geringere Nachfrage nach Wohnraum und in derTendenz auch für ein niedrigeres Preisniveau.Immobilien im angrenzenden Deutschland tendenziell teurer als in BelgienVergleicht man die durchschnittlichen Preise für Häuser und Wohnungen in dendeutschsprachigen Gemeinden Belgiens mit denen der deutschen Nachbarkommunen, sostellt man fest, dass die Preise in Belgien tendenziell günstiger sind als