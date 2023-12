Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Ein Jahresvergleich der Angebotsmieten von Bestandswohnungen in80 deutschen Großstädten von immowelt zeigt:- In 56 von 80 Großstädten haben sich die Mieten im Vergleich zum Vorjahrverteuert - in der Spitze um gut 10 Prozent- Weitere Anstiege in Berlin (+2,6 Prozent), Hamburg (+1,2 Prozent) undStuttgart (+2,3 Prozent)- Mehr als ein Viertel der untersuchten Städte hingegen mit sinkendenAngebotsmieten: Rückgänge etwa in München (-1,6 Prozent), Frankfurt (-1,3Prozent) und Köln (-4,5 Prozent)- Stärkste prozentuale Anstiege im Westen: Kaiserslautern (+10,5 Prozent), Hagen(+10,0 Prozent), und Dortmund (+8,1 Prozent)- Ostdeutsche Großstädte trotz Mietanstiegen weiterhin auf niedrigem PreisniveauDer Anstieg der Mietpreise hat sich in diesem Jahr in vielen deutschenGroßstädten fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr verteuerten sich diedurchschnittlichen Angebotsmieten in 56 von 80 untersuchten Städten - in derSpitze um gut 10 Prozent. Das zeigt eine Analyse von immowelt, in der dieQuadratmeterpreise von auf immowelt.de angebotenen Bestandswohnungen (75Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. und 2. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.12.2023mit dem Vorjahr verglichen wurden. In 21 Großstädten fallen die prozentualenPreiszuwächse demnach sogar stärker aus als die aktuelle Inflationsrate von 3,2Prozent."Die Lage auf den meisten großstädtischen Mietmärkten hat sich in diesem Jahrerneut verschärft", sagt immowelt Geschäftsführer Felix Kusch. "Während derNachfragedruck hoch geblieben ist, hat sich der Wohnungsmangel angesichts desdramatischen Einbruchs beim Neubau weiter zugespitzt. In der Folge sind dieAngebotsmieten in vielen Großstädten erneut gestiegen."Weitere Verteuerung in BerlinIn Berlin haben sich Mietwohnungen in den vergangenen 12 Monaten weiterverteuert. Kostete der Quadratmeter einer Bestandswohnung in der Hauptstadt voreinem Jahr bei Neuvermietung noch 11,27 Euro, sind es aktuell 11,56 Euro. Dasentspricht einem Plus von 2,6 Prozent. Allerdings hat sich der Mietpreisanstiegin den vergangenen 12 Monaten spürbar abgeschwächt. Von 2021 auf 2022 haben sichdie Berliner Angebotsmieten noch um 7,5 Prozent erhöht. Die nachlassendePreisdynamik in der Hauptstadt deutet darauf hin, dass Wohnungssuchende dortzunehmend an ihre finanziellen Grenzen stoßen.Noch teurer als in Berlin sind Mietwohnungen in Stuttgart. Nach einem Anstiegvon 2,3 Prozent binnen eines Jahres kostet der Quadratmeter in der HauptstadtBaden-Württembergs aktuell 13,15 Euro. Auch in Hamburg (11,01 Euro) haben sich