Das 1,5-jährige Jubiläum von Seven Mortal Sins X-TASY feiern + die neue Version 2.2.5 veröffentlicht

TAIPEH, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Unser herzlicher Dank gilt den Spielern auf der ganzen Welt für ihre anhaltende Unterstützung! Machen Sie sich bereit für das Seven Mortal Sins X-TASY Update Ende 2023, das drei aufregende neue Systeme enthält: „Ultra Transcend", „Stellar Surge" und „Echo Collection".

Unendliche Möglichkeiten für Starshards mit „Erweiterte Effekte", „Schmieden" und „Attributvererbung"!

Neue Starshards mit erweiterten Effekten in der kommenden Version, die zufällig durch das Schmieden von Starshards erzeugt werden. Beleben Sie Sets und schaffen Sie die stärksten Starshard-Kombinationen der neuen Generation.

Die erweiterten Effekte bieten höhere Attributsboni und sind selbst bei niedrigeren Upgrade-Stufen mit älteren Starshards vergleichbar.

Der Übergang von den alten zu den neuen Starshards ist nahtlos, vor allem in Kombination mit der „Attributsvererbung" für einen schmerzlosen Kraftschub! Stellar Surge wird Ihre Starshards definitiv auf die nächste Stufe heben!

Power-Upgrades – die Ära von „Ultra Transcend" ist da

Die neue Version führt eine neue Erweiterungsfunktion „Ultra Transcend" ein, die Ihre beliebten Casts auf das Maximum verbessert.

Im Gegensatz zu regulären Durchbrüchen ist es erforderlich, dieselben Casts oder ihre Bunrei zu verwenden, um das „Ultra-Level" zu erhöhen, was einen dominanten Vorteil gegenüber Gegnern mit niedrigerem Level sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bietet.

Sogar unbenutzte Casts in Ihrer Sammlung können die Stärke Ihrer Partei verstärken, indem sie ihre „Ultra-Level" erhöhen. Das „Ultra-Level" all Ihrer Casts trägt zur Macht Ihrer Partei bei und gewinnt einen strategischen Vorteil bei den Kämpfen.

Gute Nachrichten für Spieler, die nicht mithalten können: Das Event der neuen Version bietet mehr Bunrei als Belohnung, sodass jeder in den vollen Genuss des Wachstums von Casts kommen kann!

(*Casts, die für Ultra Transcend in Frage kommen, müssen „Dämonenfürsten", „Engel" oder „Reiter" sein).

Ein Paradies für fleißige Spieler – „Echo Collection"

Sie wünschen sich immer mehr, aber Ihre Taschen sind immer noch leer?

Machen Sie sich keine Sorgen um neue Herausforderungen. Die Echo Collection ist Ihr ultimativer Verbündeter!

Sammeln Sie Erinnerungen und Wünsche von Dämonenfürsten und Engeln, um Ihren Traum von „super-massivem" Reichtum zu erfüllen.

Hier gibt es keinen Betrug, nur aufrichtige, großartige Preise und reichlich Belohnungen, die Sie sich nicht entgehen lassen wollen!

Wiederkehrende Spieler müssen sich nur einloggen und werden mit einem Schatz an Geschenken überschüttet, darunter Diamanten, ★5 Awaker Scrolls und Auswahlboxen mit Original-Casts (Sünden, Engel oder Erzeuger). Schauen Sie sich Limbo TVs neuestes Programm zur Hauptsendezeit an – bleiben Sie dran für weitere Reichtümer!

