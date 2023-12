Swash Group réunit les distributeurs leaders de la salle de bain MEGABAD.com et Groupe Le Monde du Bain pour former une nouvelle alliance européenne. (FOTO)

Kerpen (ots) - MEGABAD.com, un distributeur en ligne renommé de produits de

salle de bain qui se concentre sur la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse),

et le Groupe Le Monde du Bain, un distributeur basé en France qui propose une

offre complète pour la salle de bain et qui opère dans cinq pays européens,

unissent leurs forces sous la nouvelle ombrelle de Swash Group.



Sous la direction du PDG Hans Dohrmann, un entrepreneur du e-commerce ayant

plusieurs succès majeurs à son actif, et avec le soutien de FSN Capital Funds,

un fond de capital investissement privé de premier plan gérant 4 milliards

d'euros, Swash Group va devenir la première destination pour les talents ayant

l'objectif de transformer l'expérience clients et l'industrie de la salle de

bain en Europe.





"Je suis ravi d'annoncer le lancement de Swash Group. Nous nous concentrons surl'innovation et la durabilité pour offrir à nos clients des expériencesexceptionnelles. Nous adaptons notre approche à chaque marché européen, enproposant des solutions qui dépassent les attentes de nos clients. Avec nospartenaires, nous nous efforçons de transformer l'industrie dans toutel'Europe", déclare Hans Dohrmann, PDG de Swash Group.Nathanaël Adenot and David Petit , Co-fondateurs de Le Monde du Bain : "Noussommes heureux de construire ensemble le Swash Group comme leader du marchéeuropéen et de participer à cette entreprise passionnante et prometteuse qui vabouleverser le secteur. Après dix ans de croissance indépendante etautofinancée, nous nous réjouissons de faire équipe avec Hans et Megabad pourréaliser la vision ambitieuse du Swash Group."A propos de MEGABAD GmbH : MEGABAD est l'un des principaux distributeurs enligne spécialisé dans les produits sanitaires et de salle de bains dans larégion DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Fondée en 1973 par la familleStiller, l'entreprise a lancé la boutique en ligne MEGABAD.de en 2003. La gammede produits est à la pointe du secteur et comprend toutes les grandes marques derenommée internationale. MEGABAD s'adresse aussi bien aux particuliers qu'auxprofessionnels. En 2022, FSN Capital Funds a acquis une participationmajoritaire auprès de la famille Stiller et de VR Equitypartner, qui restent desinvestisseurs très impliqués. http://www.megabad.com/A propos de Groupe Le Monde du Bain (LMDB ): LMDB est une société française àcroissance rapide, spécialisée sur le marché de la salle de bains, avec desopérations commerciales en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et enAutriche. Les sites web LMDB comprennent : http://www.lemondedubain.com/ ,http://www.weltderbaeder.com , http://www.entornobano.com/ ,http://www.mondodelbagno.com/A propos de FSN Capital : FSN Capital est une société de capital-investissementet un conseiller en investissement de premier plan en Europe du Nord. Avec 4milliards d'euros sous gestion, FSN Capital prend des majorités de contrôle dansdes entreprises à forte croissance, soutenant leur transformation en entitésdurables, compétitives, internationales et rentables. http://www.fsncapital.comA propos du Hans Dohrmann :Hans Dohrmann apporte à son rôle sa grande expérience et plusieurs succèsmajeurs, en particulier dans le rachat et le développement d'entreprises. Avecun parcours dynamique de serial entrepreneur , Hans a non seulement fondé desstart-ups couronnées de succès, mais a également repris et développé desentreprises existantes pour le compte de sociétés et d'investisseurs,contribuant ainsi à leur croissance stratégique et rentable.Pour plus d'informations sur le Swash Group, visitez le sitehttp://www.swash.group/Contact:M. QuentinE-Mail: mailto:press@swash.groupPhone: +49 (0)160-6343985Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/172835/5664808OTS: Swash Group