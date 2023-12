Die neue Swash Group schmiedet mit der Zusammenführung von MEGABAD.com und Groupe Le Monde du Bain eine paneuropäische Allianz im digitalen Bad- und Sanitärhandel (FOTO)

Köln/Kerpen (ots) - Der in der gesamten DACH-Region aktive Online-Händler für

Badprodukte, MEGABAD.com, und die Groupe Le Monde du Bain, Anbieter von

Baddesign in Frankreich und fünf weiteren europäischen Ländern, schließen sich

unter dem Dach der neuen Swash Group zusammen.



CEO der neuen Gruppe ist Dr. Hans Dohrmann, Unternehmer mit langjähriger

Erfahrung im Digitalhandel. Mehrheitseigener des Zusammenschlusses ist der

Private Equity Investor FSN Capital Funds, der ein Fondsvermögen von mehr als 4

Mrd. Euro verwaltet. Die Swash Group wird damit auch zur führenden Adresse für

digitale Talente, die an der Entwicklung der Branche mitwirken und somit das

Badleben der Kunden in ganz Europa verändern wollen.