dynaCERT gibt Abschluss der ersten 2.900.000-Dollar-Tranche und Verlängerung seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Aktienkauf-Warrant (ein „Aktienkauf-Warrant“). Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) kann jederzeit innerhalb eines Zeitraums, der mit dem Abschluss des Angebots (das „Abschlussdatum“) beginnt und 36 Monate danach endet, zu einem Preis von 0,20 $ pro Warrant ausgeübt werden, um eine (1) Stammaktie zu erwerben. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,35 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber informieren, und in diesem Fall wird das Verfalldatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung durch das Unternehmen vorverlegt.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass es bei der Toronto Stock Exchange („TSX“) einen Antrag auf Verlängerung der Platzierung um weitere dreißig (30) Tage gestellt hat, da beim Unternehmen nach wie vor Zeichnungsanträge und weitere Interessensbekundungen im Hinblick auf eine Teilnahme an der Platzierung eingehen. Sofern die TSX eine entsprechende Genehmigung erteilt, könnten im Rahmen der Platzierung eine oder mehrere zusätzliche Tranchen begeben werden.

TORONTO, ONTARIO--(5. Dezember 2023) / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“), bei der bis zu 40.000.000 Wertpapiereinheiten ausgegeben werden sollen, die erste Tranche mit 19.338.554 Wertpapiereinheiten abgeschlossen und daraus ein Erlös in Höhe von 2.900.783 Dollar erzielt wurde. Jede Wertpapiereinheit (eine „Einheit“) ist mit 0,15 $ pro Einheit ausgepreist, was bezogen auf die gesamte Platzierung einem Höchstwert von 6.000.000 $ entspricht. Alle Dollarwerte sind in kanadischem Dollar ausgewiesen.

