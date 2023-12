Weichenstellung für Maritimes Plastikmüll Recycling / Der SeeElefant von one earth-one ocean erhält wichtiges Zertifikat (FOTO)

München/Kiel (ots) - Die international führende Klassifikationsgesellschaft

Bureau Veritas Marine & Offshore (BV) mit Hauptsitz in Paris hat dem geplanten

Müllrecycling-Schiff "SeeElefant" von one earth-one ocean (oeoo) nach

eingehender Prüfung am 8. November 2023 das Zertifikat "Approval in Principle"

erteilt. Damit wird bestätigt, dass die geprüften Unterlagen den Regeln der

Klassifikationsgesellschaft entsprechen und die Bedingungen für Intakt- und

Leckstabilität des 180m-Bulkers im Transit Mode, also im Schiffsbetrieb,

vollumfänglich erfüllt sind.



Rolf Stiefel, Zentraleuropa-Chef von BV erläutert: "Der SeeElefant hat das

Potential, substantiell zur Beseitigung des Plastikmülls an Küsten und Stränden

beizutragen. Wir freuen uns, als Klassifikationsgesellschaft von Anfang an in

dieses richtungweisende Projekt eingebunden zu sein".