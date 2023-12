GFT-Chefin Lulay verlängert Vertrag nicht - Nachfolgesuche begonnen

Die GFT Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 32,82EUR gehandelt.

STUTTGART (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister GFT Technologies muss sich einen neuen Konzernlenker suchen. Die bisherige Chefin Marika Lulay strebe aus persönlichen Gründen keine Verlängerung ihres bis Ende 2024 laufenden Vertrags an, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Die Suche nach ihrer Nachfolge habe der Verwaltungsrat eingeleitet.

