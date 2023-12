Die jährliche Inflationsrate in der Eurozone ist im November auf 2,4 Prozent gesunken, wie am vergangenen Donnerstag bekannt wurde. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Wert von 2,7 Prozent erwartet. Auch die Kerninflation ist stärker als erwartet gesunken – von 4,2 Prozent im Oktober auf 3,6 Prozent.

EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sagte in einem Reuters-Interview, dass die in der vergangenen Woche veröffentlichten Verbraucherpreisdaten eine weitere Erhöhung der Kreditkosten nun "eher unwahrscheinlich" machen. Die Geldmärkte wetteten nach den Äußerungen verstärkt auf schnellere und stärkere Zinssenkungen und rechnen nun fast vollständig mit einer Senkung um einen Viertelpunkt bis März und um 150 Basispunkte bis Ende nächsten Jahres. Vor drei Wochen lagen die Chancen für einen Zinsschritt im ersten Quartal noch bei fast Null, während Ende vergangenen Monats nur drei Zinssenkungen um einen Viertelpunkt für das nächste Jahr eingepreist waren.

"Die November-Daten waren eine sehr angenehme Überraschung. Am wichtigsten ist, dass die zugrunde liegende Inflation, die sich als hartnäckiger erwiesen hat, nun auch schneller sinkt, als wir erwartet hatten. Dies ist recht bemerkenswert. Alles in allem ist die Inflationsentwicklung ermutigend", zitiert Bloomberg Schnabel.

Erst vor einem Monat, nachdem die Daten für Oktober ebenfalls ein langsameres Preiswachstum zeigten, hatte Schnabel gewarnt, dass es noch zu früh sei, eine weitere Zinserhöhung auszuschließen, und verglich den Kampf um die Annäherung der Inflation an das Ziel mit der Überwindung der letzten Meile bei einem Langstreckenlauf.

"Wir müssen abwarten, was passieren wird. Wir sind schon viele Male in beide Richtungen überrascht worden. Wir sollten also vorsichtig sein, wenn wir Aussagen über etwas machen, das in sechs Monaten passieren wird."

Und weiter: "Wir erwarten weiterhin einen Anstieg in den kommenden Monaten. Es wird eine Rücknahme einiger fiskalischer Maßnahmen und einiger Basiseffekte geben, und wir können nicht ausschließen, dass es einen neuen Preisanstieg bei Energie oder Nahrungsmitteln geben wird." Auf die Frage nach dem Zustand der Wirtschaft bemerkte Schnabel, dass einige der "harten Daten" derzeit nicht gut seien, während andere Indikatoren "uns Hoffnung geben".

Der Markt erwartet, dass die politischen Entscheidungsträger bei ihrer Sitzung am 13. und 14. Dezember die Zinssätze zum zweiten Mal unverändert lassen. Sie werden auch neue Wirtschaftsprognosen vorlegen, die erstmals bis 2026 reichen. UBS-Strategen erklärten in einer Notiz vom Montag, dass die EZB ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2023 und 2024 wahrscheinlich senken müsse.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion