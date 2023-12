Supplier.io schloss eine Partnerschaft mit impak Analytics, um die Sichtbarkeit und Nachhaltigkeit der Lieferkette zu verbessern

Der führende ESG-Datenanbieter erweitert seine Lieferantendaten um Folgenabschätzungen

CHICAGO, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Supplier.io, der führende SaaS-Anbieter für Lieferantenvielfalt und ESG-Daten, verkündet eine strategische Partnerschaft mit impak Analytics , einem Vorreiter im Bereich ESG und Impact Intelligence. Diese Kooperation bekräftigt Supplier.ios Hingabe an ESG-Innovation als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach umfassenden Lieferantendaten.

Diese Partnerschaft verhilft den Unternehmen zu einer umfassenden Lieferantenbewertung mite 61 Bewertungsindikatoren in 8 Kategorien, insbesondere Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diese Metriken entsprechen aktuellen Vorschriften, den globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der Vereinten Nationen und branchenüblichen Best Practices und werden mit bestehende Daten und Zertifizierungsinformationen von Supplier.io erweitert. Die Zusammenarbeit gewährleistet tiefere Einblicke in die Lieferketten und stärkt die Lieferantenbindung für konkrete Gesamtergebnisvorteile.