Flexibel und gesund - die neue Arbeitswelt im Homeoffice

Bremen (ots) -



- 86 Prozent überzeugt von Homeoffice und Co.

- Soziale Kontakte vermisst

- Betriebsvereinbarungen als Schutzfaktor: Regelungen und Orientierung im

dezentralen Arbeitsumfeld



In Deutschland gibt es kaum negative Kritik an der Arbeit im Homeoffice: Die

große Mehrheit der Beschäftigten (86 %) ist sehr zufrieden mit der Arbeit in

Homeoffice & Co. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des

Marktforschungsinstituts Skopos Research im Auftrag der hkk Krankenkasse unter

2.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland im Alter von 18 bis 69

Jahren, die mindestens teilweise dezentral arbeiten.